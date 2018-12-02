В Одесской области во время пожара погибли женщина с ребенком
23:33, 02 декабря 2018Происшествия
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Предполагаемая причина возгорания в частном одноэтажном доме - короткое замыкание электрического удлинителя.
Огнем поврежден пол на общей площади 5 кв. метров / фото dsns.gov.ua
Сегодня в районном центре Кодыма Одесской области во время пожара погибли женщина и малолетний ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, примерно в 17.50 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании дома в городе Кодыма.
По прибытию на место пожара подразделения ГСЧС установили сильное задымление в частном одноэтажном жилом доме. Пожарные около 18.30 ликвидировали пожар.
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«В результате возгорания огнем повреждены пол на общей площади 5 кв. метров. На месте происшествия обнаружены тела погибших – женщины, 1992 года рождения, и ее сына, 2012 года рождения», - говорится в сообщении.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрического удлинителя.
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