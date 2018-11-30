В Киеве загорелся цех завода, который производит картонные упаковки (фото, видео)

Никто из людей в огне не пострадал.

В пятницу, 30 ноября, около половины пятого утра вблизи станции "Лесная" в Киеве загорелся цех типографии, производящей картонные упаковки.

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"Пожар возник в одноэтажном здании типографии в станке для печати, размером 10х15 м, в отделении для просушки листов бумаги на площади 50 кв. м. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к тушению пожара. Уже в 05:32 огнеборцы локализовали пожар, в 05:54 – ликвидировали его", - сообщили в Главном управлении ГСЧС в г. Киеве.

Внутри помещения было двое рабочих. Из-за задымлености их пришлось эвакуировать через окно с помощью пожарной лестницы, говорится в сюжете ТСН.

Никто из людей не пострадал. Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, вчера пожар произошел в здании Министерства финансов Украины.