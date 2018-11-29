В здании Министерства финансов Украины произошел пожар (видео)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте на уровне 7-го этажа.

В административном здании Министерства финансов Украины на ул. Межигорская, 11, в Подольском районе столицы произошел пожар, были эвакуированы 20 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 7.37 в столичную Службу спасения "101" поступила заявка о срабатывании автоматической пожарной сигнализации.

«К месту происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте на уровне 7-этажа 7-этажного административного здания», - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений на безопасное расстояние были выведены 20 человек, возгорание удалось ликвидировать в 8.28. Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

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