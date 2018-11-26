Депутат Житомирского облсовета сбил насмерть пешехода - СМИ

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286.

На Житомирщине местный житель за рулем автомобиля "Toyota Highlander" насмерть сбил 60-летнюю женщину-пешехода.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, авария произошла в субботу, 24 ноября, около 19.30 на 5 км автодороги Житомир-Черновцы, в селе Тетеревка.

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"Водитель автомобиля "Toyota Highlander", 38-летний житомирянин, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, 60-летнюю местную жительницу, которая, вероятно, шла перед нерегулируемым пешеходным переходом на неосвещенном участке дороги", - говорится в сообщении.

Вместе с тем источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что за рулем автомобиля был местный депутат облсовета Дмитрий Кропачов.

Женщина в результате происшествия погибла на месте происшествия, а депутата задержали полицейские. У него отобрали образцы крови для установления состояния алкогольного или наркотического опьянения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.

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