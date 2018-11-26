В Харькове консульство РФ забросали файерами и устроили на его территории пожар (фото, видео)

Во время пикета около десятка протестующих подожгли файеры и начали бросать их за забор консульства.

Пикетчики забросали файерами консульство РФ в Харькове. Как говорится в сюжете ТСН, утром возле здания собралось около полусотни людей. Требовали освобождения захваченных россиянами украинских моряков и расторжения дипломатических отношений с РФ. Во время пикета около десятка протестующих подожгли файеры и начали бросать их за забор консульства. От одного из файеров загорелось дерево возле здания. Потом консульство забросали яйцами и подожгли шины возле кордона полиции. "Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq — IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018 г. pic.twitter.com/pdnJ2xJasI — IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018 г. #Харьков митингующие запустили фаера в консульство pic.twitter.com/04T0EKiMLb — IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018 г.

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