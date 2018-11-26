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В Харькове консульство РФ забросали файерами и устроили на его территории пожар (фото, видео)

15:37, 26 ноября 2018
Происшествия
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Во дворе диппредставительства сгорела елка / фото twitter.com/itsector

Как говорится в сюжете ТСН, утром возле здания собралось около полусотни людей. Требовали освобождения захваченных россиянами украинских моряков и расторжения дипломатических отношений с РФ.

фото twitter.com/itsector

Во время пикета около десятка протестующих подожгли файеры и начали бросать их за забор консульства. От одного из файеров загорелось дерево возле здания. Потом консульство забросали яйцами и подожгли шины возле кордона полиции.

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Теги: #Харьков#консульство