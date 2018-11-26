В Харькове консульство РФ забросали файерами и устроили на его территории пожар (фото, видео)
15:37, 26 ноября 2018Происшествия
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Во время пикета около десятка протестующих подожгли файеры и начали бросать их за забор консульства.
Во дворе диппредставительства сгорела елка / фото twitter.com/itsector
Пикетчики забросали файерами консульство РФ в Харькове.
Как говорится в сюжете ТСН, утром возле здания собралось около полусотни людей. Требовали освобождения захваченных россиянами украинских моряков и расторжения дипломатических отношений с РФ.
фото twitter.com/itsector
Во время пикета около десятка протестующих подожгли файеры и начали бросать их за забор консульства. От одного из файеров загорелось дерево возле здания. Потом консульство забросали яйцами и подожгли шины возле кордона полиции.
Пикетчики забросали файєрами консульство РФ в Харькове
"Гори гори ясно, чтобы не погасло" pic.twitter.com/sV4Xg6v5Bq— IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018 г.
26 ноября 2018 г.
#Харьков митингующие запустили фаера в консульство pic.twitter.com/04T0EKiMLb— IT Sector Харьков (@itsector) 26 ноября 2018 г.
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