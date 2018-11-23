На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с двухлетним ребенком (фото)

Женщина находится на 8 месяце беременности. Ее с черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

На Днепропетровщине в городе Пятихатки полиция задержала пьяного водителя, который на обочине сбил беременную женщину с ребенком.

Инцидент произошел утром 22 ноября, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"В результате наезда 31-летняя женщина, находящаяся на 8-м месяце беременности, получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. Ее двухлетний сын, который сидел в детской коляске, получил незначительные ушибы. Он также доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что содержание алкоголя в крови 50-летнего водителя составило 2,22 промилле, что в десять раз превышает норму.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Водителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября под Одессой женщину сбили сразу два автомобиля.