В Полтаве "евробляхеры" избили водителя (видео)

На записи видно, как "евробляхеры" набросились сначала на авто, а затем и на самого водителя.

В Полтаве "евробляхеры", участвующие в акции протеста, избили пытавшегося проехать водителя.

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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Андрей Полтава. "За доступное авто каждому. За снижение цен на топливо. Шикарные методы... Обычные люди причем? Полтава. 21.11.2018", − написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве и дороги в областях в связи с принятием законов №8487 и 8488, приостановили акцию протеста.

20 ноября в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали всеукраинскую акцию протеста. Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.