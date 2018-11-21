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В Полтаве "евробляхеры" избили водителя (видео)

16:07, 21 ноября 2018
Происшествия
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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Андрей Полтава. "За доступное авто каждому. За снижение цен на топливо. Шикарные методы... Обычные люди причем? Полтава. 21.11.2018", − написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве и дороги в областях в связи с принятием законов №8487 и 8488, приостановили акцию протеста.

20 ноября в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали всеукраинскую акцию протеста. Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

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