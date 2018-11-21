"Евробляхеры" дали задний ход: сделали громкое заявление о протестах под Радой и блокировании дорог

"Евробляхеры" заявили, что должны "переформатироваться".

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, заблокировавшие ряд центральных улиц в Киеве и дороги в областях в связи с принятием законов №8487 и 8488, приостановили акцию протеста.

Об этом заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

Читайте такжеКак под Радой проходит протест "евробляхеров" (фоторепортаж)

"Верховная Рада завалила проект закона депутата Деревянко (об отмене принятых законов №8487 и 8488 – УНИАН). Сейчас мы вынуждены приостановить нашу акцию под стенами Верховной Рады. Нет смысла стоять и в областях на дорогах. Кстати, хочу сказать, что ни одна трасса не перекрывалась полностью. Было только ограничение движения " - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.

20 ноября в 22 областях Украины владельцы автомобилей на еврономерах начали всеукраинскую акцию протеста. Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности, об отмене коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.