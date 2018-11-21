цей матеріал доступний українською

На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса (фото)

13:01, 21 ноября 2018
Происшествия
214 0
На Львовщине пассажирский автобус попал в смертельное ДТП / фото lv.npu.gov.ua

Авария произошла около 6.30 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в Золочевском районе, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

фото lv.npu.gov.ua

"Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев и рейсовый пассажирский автобус "Neoplan", который осуществлял перевозки между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

фото lv.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в результате лобового столкновения автомобилей на Полтавщине погиб человек, еще восемь получили травмы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#ДТП#Львовщина