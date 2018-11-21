На Львовщине произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса (фото)
13:01, 21 ноября 2018Происшествия
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Автобус осуществлял перевозки между Украиной и Польшей.
На Львовщине пассажирский автобус попал в смертельное ДТП / фото lv.npu.gov.ua
На Львовщине в результате столкновения пассажирского автобуса и легковушки погиб человек.
Авария произошла около 6.30 на автодороге "Тернополь-Львов-Рава-Русская" в Золочевском районе, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
фото lv.npu.gov.ua
"Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев и рейсовый пассажирский автобус "Neoplan", который осуществлял перевозки между Польшей и Украиной", - говорится в сообщении.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
фото lv.npu.gov.ua
Как сообщал УНИАН, 17 ноября в результате лобового столкновения автомобилей на Полтавщине погиб человек, еще восемь получили травмы.
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