Под Киевом из-за столкновения "Газели" с лесовозом образовалась многокилометровая пробка (фото, видео)

В результате ДТП пострадали два человека.

Под Киевом на Одесской трассе произошло ДТП с пострадавшими. На развороте возле села Вита Почтовая "Газель" врезалась в лесовоз.

Авария случилась около 6.30, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, "Газель" ехала в сторону Киева, а фура разворачивалась, чтобы ехать в том же направлении. По неизвестным причинам водитель "Газели" не заметил полуприцеп и врезался в него. В момент удара в кабине находились три человека.

В результате столкновения были госпитализированы водитель и пассажир. Предварительно, они получили незначительные травмы.

На месте работает патрульная полиция, также выезжали медики. Ожидают следственно-оперативную группу. Подробности инцидента установит следствие.

Из-за аварии на трассе в сторону Киева растянулась многокилометровая пробка, так как полуприцеп фуры перегородил две из трех полос движения.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября на Харьковщине водитель трактора наехал на 7 легковушек и полицейскую машину.