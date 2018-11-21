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Под Киевом из-за столкновения "Газели" с лесовозом образовалась многокилометровая пробка (фото, видео)

09:46, 21 ноября 2018
Происшествия
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На Одесской трассе столкнулись "Гасель" и лесовоз / фото Сергей Марченко / Информатор

Авария случилась около 6.30, сообщает "Информатор".

В результате ДТП пострадали два человека / фото Сергей Марченко / Информатор

По предварительной информации, "Газель" ехала в сторону Киева, а фура разворачивалась, чтобы ехать в том же направлении. По неизвестным причинам водитель "Газели" не заметил полуприцеп и врезался в него. В момент удара в кабине находились три человека.

Из-за ДТП на Одесской трассе, образовалась пробка / фото Сергей Марченко / Информатор

В результате столкновения были госпитализированы водитель и пассажир. Предварительно, они получили незначительные травмы.

На месте работает патрульная полиция, также выезжали медики. Ожидают следственно-оперативную группу. Подробности инцидента установит следствие.

Из-за аварии на трассе в сторону Киева растянулась многокилометровая пробка, так как полуприцеп фуры перегородил две из трех полос движения.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября на Харьковщине водитель трактора наехал на 7 легковушек и полицейскую машину.

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Теги: #ДТП#пробки#Киевская область