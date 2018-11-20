На Ривненщине "евробляхеры" подрались с полицейскими

Двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона, получили ушибы.

Сегодня, 20 ноября около 19:00 во время акции протеста, вблизи Ривне между митингующими и полицейскими возник конфликт.

В схватке пострадали двое полицейских, а трех нарушителей доставили в Ривненское районное отделение полиции, сообщает пресс-служба полиции Ривненщины на своей странице в Facebook.

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По предварительной информации, во время регулирования патрульным полицейским дорожного движения один из протестующих нарушил требование покинуть проезжую часть и ударил полицейского в лицо, и сорвал радиостанцию. К схватке присоединились и другие участники протеста.

В результате полицейские задержали троих участников потасовки и доставили их в Ривненское районное отделение для установления их личных данных. После дачи объяснений их отпустили.

Двое патрульных, а именно командир и заместитель командира батальона, получили ушибы. Их осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

«По факту насилия в отношении работника правоохороного органа следователи внесили сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в полиции проводят служебное расследование относительно правомерности действия сотрудников полиции в отношении митингующих. По состоянию на 20:30, движение по автодороге Киев-Чоп в Ривненском районе разблокировано. А в Сарненском районе движение по автодороге “Киев-Ковель-Ягодин” участники акции разблокировали в 18:10», – говорится в сообщении.