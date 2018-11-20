На Ривненщине "евробляхер" во время акции пытался наехать на полицейского

Позже по факту перекрытия движения на автодороге "Киев-Чоп" полиция начала досудебное расследование.

На автодороге «Киев-Чоп» в Ривненском районе Ривненской области один из участников акции в поддержку автомобилей на европейских номерах пытался наехать на сотрудника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители отметили, что сегодня с 9.00 близ села Белая Криница в поддержку всеукраинской акции одной из общественных организаций более 20 человек перекрыли автодорогу «Киев-Чоп», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

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«Участники акции припарковали транспортные средства на проезжей части с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, один из участников остановился посередине автодороги, и после замечания начальника патрульной полиции Ривненской области совершил движение в его сторону. Пока водитель общается с правоохранителями», - рассказали в полиции.

На данный момент патрульные организовали объезд транспортных средств и регулируют дорожное движение.

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Позже стало известно, что по факту перекрытия движения на автодороге «Киев-Чоп» полиция начала досудебное расследование. По факту блокирования транспортных коммуникаций сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 56 городах Украины владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию «За доступное авто».

Как сообщается на сайте общественной организации «Авто Евро Сила», акция началась утром и продлится до выполнения требований активистов. Автомобилисты требуют от власти отменить нормы законопроектов №8487 и №8488, которые были приняты парламентом без учета требований общественности, в частности относительно отмены коэффициента возраста авто в расчете стоимости акциза.

По предварительным оценкам, участие в акции гражданского неповиновения могут принять свыше 50 тыс. граждан.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законы «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487), целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах, и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины» (№8488) относительно усиления контроля за перемещением и пребыванием в стране транспортных средств с иностранной регистрацией.