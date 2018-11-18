Задержан подозреваемый в смертельном наезде на украинского пограничника

В воскресенье суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Полиция задержала подозреваемого в наезде на начальника отдела пограничной службы "Деловое" на Закарпатье Вадима Березенского, в результате которого тот скончался.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает "Украинская правда".

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"В результате проведенных розыскных мероприятий полиции и Пограничной службы сегодня задержали 34-летнего жителя Рахова по ст.208 УПК Украины. Задержанному инкриминируются преступные действия по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", - отметил он.

По словам Князева, в воскресенье суд должен избрать задержанному меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина, который может быть причастным к контрабанде, совершил наезд автомобилем на пограничника отдела "Деловое" Мукачевского отряда.

В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. 17 ноября пограничник умер.