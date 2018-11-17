На Закарпатье умер сбитый контрабандистами пограничник

Наезд на пограничника был совершен в ночь на пятницу, 16 ноября.

В субботу вечером, 17 ноября, в больнице скончался начальник отдела пограничной службы "Деловое" майор Вадим Березинский, на которого совершили наезд контрабандисты сигарет в Закарпатской области.

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Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на своей странице в Facebook.

"Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального долга. Лицо, которое совершило этот бессмысленный и крайне жестокий поступок - наезд на пограничника, уже в полиции. Надеемся, что правосудие будет суровым и справедливым. Но сегодня мы потеряли офицера, родители сына, а дети - отца", - написал глава ГНСУ.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 ноября на Закарпатье мужчина, который может быть причастным к контрабанде, совершил наезд автомобилем на пограничника отдела "Деловое" Мукачевского отряда.

В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия была вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство.

Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника задержан, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена.