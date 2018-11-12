В Полтаве из-за взрыва стоматологической установки контузило 10-летнюю школьницу

Девочку вместе с медсестрами уже выписали из больницы.

В полтавской школе 10-летняя девочка получила контузию из-за взрыва стоматологической установки.

Об этом сообщил начальник департамента охраны здоровья Полтавского городского совета Сергей Котов, передает сайт города 0532.ua.

«В 22-й школе во время работы в стоматологическом кабинете школы лопнула бутылка с водой. Во всех установках советского образца компрессор, под давлением давая воду, которая содержится в специальной бутылке, позволяет обрабатывать зуб. В старых установках это делали резиновой грушей. Компрессор изъяли. Бутылку изъяли. В ситуации разберемся. Я расцениваю это как досадное событие», - сказал он.

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По его словам, в стоматологическом кабинете во время взрыва находились стоматологи, медсестра и 10-летняя девочка. По результатам обследования у школьницы обнаружили баротравму, но сейчас ее выписали из больницы вместе с медсестрами. Также чиновник отметил, что родители ребенка не имеют претензий к врачам.

Напомним, 23 октября в соцсети сообщалось, что врач ужгородской районной больницы "потерял" иголку в горле ребенка. Впоследствии против этого открыли дело.