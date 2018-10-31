Появились детали скандала с украинским врачом, "забывшим" иглу в горле ребенка (фото)

На колющую боль подросток начал жаловаться маме сразу после посещения стоматолога.

Против врача ужгородской районной больницы, который "забыл" иглу в горле 13-летнего мальчика, открыли дело.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналистка Лора Приходько. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником).

Как пишет "КП в Украине" со ссылкой на маму мальчика Елену Марадык-Калыныч, врач вытащил нерв из зуба ребенка, поставил лекарство и назначил встречу через неделю. Но практически сразу после выхода из клиники мальчик начал жаловаться на специфическую боль в горле: "Что-то колет. Будто что-то упало и там застряло".

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"Я решила, что, наверное, осколок зуба. Попросила сына потерпеть, попить водички – авось, пройдет, - говорит Елена. – Не прошло. Через два часа ( столько врач запретил пить и есть), я дала Юре хлеб – может, он протолкнет осколок и все будет в порядке. Но стало только хуже. Ребенок начал задыхаться при разговоре".

После двухдневных скитаний по врачам хирург отправил ребенка к ЛОРу. Тот, наконец, вытащил из горла задыхающегося вторые сутки мальчика иголку.

"Врачи сказали, что она могла попасть в трахею, легкие, и тогда страшно представить последствия", - всхлипывает Елена.

Сил выяснять причины такого поведения врачей после пережитого стресса у матери мальчика не осталось. Конечно, после шока, она заходила к стоматологу, давшему начало этой беготне по врачам. Но он отказался что-либо объяснять. Не захотел общаться и с журналистами. В больнице трубку не поднимают.

"Слава Богу, что уже все позади. Сыну уже получше, хоть горло еще болит, - говорит Елена. – А от врача мы даже "Простите" не услышали, только хамство, и замечания, с чего это вдруг мы об этой истории рассказываем".

Будет ли жаловаться на врачей, мама подростка еще не решила.

Напомним, 23 октября в соцсети сообщили, что врач ужгородской районной больницы "потерял" иголку в горле ребенка.