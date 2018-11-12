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В Днепре мужчина с собакой устроил расправу над припаркованными авто (видео)

12:20, 12 ноября 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Среди белого дня в центре города он вооружился длинной палкой и стал наносить удары по транспорту. Первой жертвой стал Porsche Cayenne, оставленный на проезжей части, потом еще 2 машины, припаркованные на тротуаре. Нападене сняли очевидцы на видео.

Водителей не было. Прохожие вызвали полицию и сами задержали нападавшего.

31-летний мужчина оказался пьяным. Объяснить свои действия он не смог. Хулигана направили в райотдел, а пса, чтобы не попал в беду на улице, - в приют.

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Теги: #Днипро