В Днепре мужчина с собакой устроил расправу над припаркованными авто (видео)

Пьяный мужчина, вооружившись палкой, разбил припаркованные на тротуаре машины.

С палкой против машины. В Днепре мужчина с собакой устроил расправу над припаркованными автомобилями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Среди белого дня в центре города он вооружился длинной палкой и стал наносить удары по транспорту. Первой жертвой стал Porsche Cayenne, оставленный на проезжей части, потом еще 2 машины, припаркованные на тротуаре. Нападене сняли очевидцы на видео.

Водителей не было. Прохожие вызвали полицию и сами задержали нападавшего.

31-летний мужчина оказался пьяным. Объяснить свои действия он не смог. Хулигана направили в райотдел, а пса, чтобы не попал в беду на улице, - в приют.