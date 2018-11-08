В Одессе облили краской памятник потемкинцам (фото)

Вандалы назвали участников восстания на броненосце «Потемкин» 1905 года «красными палачами».

Неизвестные вандалы облили краской памятник Потемкинцам на Таможенной площади в Одессе. На постаменте также оставили надпись «Смерть червоним катам».

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Об этом сообщает «Думская». Уточняется, что вандалы также осквернили памятник участнику восстания Григорию Вакуленчуку, возле проходной порта, и мемориальную доску большевикам, убитым деникинцами в 1920 году.

Журналисты напомнили, что восстание на броненосце «Потемкин», в честь которого установлен монумент, произошло в 1905 году, за 12 лет до Февральской революции и Октябрьского переворота. Более того, из 15 партийных участников восстания 11 были социал-революционерами, и только трое — социал-демократами, причем меньшевиками.

Отмечается, что первой о случившемся сообщила одесская ячейка «Правого сектора». В организации заявила, что «потемкинцы виноваты в жестоких погромах Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи».

Ранее сообщалось, что в центральном парке Одессы вандалы испортили четыре стихотворные скамейки, установленные в июне в честь украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко.