В центральном парке Одессы вандалы испортили стихотворные скамейки

Вандалы изрисовали краской портрет Кобзаря и сорвали защитную пленку со скамеек.

В центральном парке Одессы вандалы испортили четыре стихотворные скамейки, установленные в июне в честь украинского поэта, писателя и художника Тараса Шевченко.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, неизвестные испортили четыре стихотворные скамейки, которые в рамках общественного бюджета были установлены на одной из аллей Центрального парка культуры и отдыха им. Т. Шевченко.

«Вандалы изрисовали краской портрет Кобзаря и сорвали защитную пленку со скамеек», - отметили в пресс-службе.

Восстановлением лавок, представляющих собой распахнутые книги Т. Шевченко, занимаются специалисты коммунального предприятия «Горзелентрест».

Отмечается, что данные скамейки, установленные для красоты и отдыха людей, призваны передать дух украинской культуры в современных креативных элементах благоустройства.

Как сообщал УНИАН, в июне в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Шевченко, расположенном в исторической части Одессы, установлены оригинальные скамейки. На стилизованных красочно оформленных лавках нанесены разнообразные высказывания и цитаты из стихотворных произведений Великого Кобзаря.