В Днепре пьяная невестка задушила свекровь и избавилась от тела

Убийство стало результатом ссоры на почве личного конфликта.

Индустриальный районный суд Днепропетровска приговорил к 7 годам и 6 месяцам тюремного заключения 36-летнюю женщину, которая убила свою свекровь.

Читайте такжеВ Днепре девушка избила школьницу и заставила ее стать на колени (видео)

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, убийство произошло в октябре 2016 года в квартире, где женщина проживала вместе с мужем, его матерью и тремя малолетними детьми.

«В вечернее время суток между обвиняемой и ее свекровью на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой невестка в состоянии алкогольного опьянения веревкой задушила потерпевшую. Убедившись, что женщина умерла, злоумышленница оставила ее на полу кухни и пошла отдыхать. Расчлененное тело жертвы подсудимая утопила на следующий день в двух водоемах», - отмечается в сообщении.

Тело жертвы нашли только в мае следующего года. Для раскрытия преступления правоохранителям пришлось провести значительный объем работы - назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые помогли выйти на след убийцы. В суде вина женщины была доказана в полном объеме.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине полиция задержала гражданина России и его сообщников по убийству пятерых граждан Украины.