Во Львове коляску с ребенком зажало дверями троллейбуса – бежавшая за ним женщина травмировалась (фото)

На место происшествия прибыли медики и патрульная полиция, ребенок не пострадал.

Во Львове водитель троллейбуса №12 не убедился, что из транспорта вышли все пассажиры, и преждевременно закрыл двери. В результате дверями зажало коляску с ребенком.

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Об этом в Facebook сообщил активист Святослав Товстыга. По его словам, инцидент произошел на повороте ул. Сечевых Стрельцов-Университетская. Так, водитель начал движение с зажатой в дверях коляской. 56-летняя женщина, которая бежала за троллейбусом, травмировала ногу. Ребенок не пострадал.

На место происшествия прибыли медики и патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что в пригороде Львова в результате ДТП пострадала невеста, которую по украинским обычаям «похитили» гости. 22-летняя киевлянка и четверо гостей, которые находились в салоне иномарки, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.