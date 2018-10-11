В Киевской области пьяные подростки насмерть забили пенсионера из-за собаки

На Киевщине подростки лишили жизни пенсионера из-за пса.

В селе Руда Сквирского района Киевской области двое учеников местного профессионального училища (16 и 17 лет) до смерти забили пенсионера.

68-летний мужчина скончался в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

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"На улицу выбежала собака и начала лаять на двух парней, которые проходили мимо двора. Они были навеселе. Хозяин двора вышел на крики. Началась перепалка, в результате которой пожилой мужчина оказался на земле. Подогретые спиртным подростки начали наносить удары ногами по голове", - говорится в сообщении.

Сейчас оба ученики находятся в изоляторе временного содержания.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 октября в Киеве на Борщаговке произошло убийство. В ходе конфликта мужчина зарезал своего оппонента.