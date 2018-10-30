В Черновцах правоохранитель до полусмерти избил мужчину за замечание о парковке (видео)

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Черновцах правоохранитель избил мужчину, за то, что он сделал ему замечание о парковке. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Между двумя мужчинами сначала началась перепалка, потом вдруг один начинает наносить другому удары руками, сбивает с ног и дальше уже лупит его ногами, говорится в сюжете ТСН. Прекращает только, когда потерпевший почти не подает признаков жизни.

Отмечается, что обидчик - это бывший коп Владислав Дикий, который полгода назад перевелся из патрульной полиции в управление защиты экономики в Черновицкой области.

В ведомстве пока инцидент не комментируют. Депутаты горсовета направили обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру с просьбой наказать виновного.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на Крещатике пьяный мужчина бил и кусал людей, двоих забрала "скорая".