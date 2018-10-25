Гибель Поплавской: полиции сообщили о мошенниках, собирающих деньги от имени родственников артистки

В соцсетях начали появляться фейковые страницы артистки, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей.

В Житомире полиция проверяет вероятность сбора мошенниками средств от имени родственников погибшей артистки Марины Поплавской.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области, сегодня в полицию Житомирщины обратились родные погибшей артистки Поплавской с заявлением о возможном мошенничестве.

По их словам, в соцсетях начали появляться фейковые страницы артистки, на которых размещаются посты о якобы сборе благотворительных средств для непонятных целей.

Поданное заявление должным образом зарегистрировано и полицейские начали соответствующие проверки.

В то же время родственники Поплавской призвали украинцев не доверять любым подобным сообщением.

«Никаких сборов благотворительных средств от общественности они не объявляли и просят не спекулировать на добром имени родного человека», - сказано в сообщении полиции.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

21 октября в Киеве состоялось прощание с Поплавской. 22 октября с ней попрощались в Житомире. Похороны провели на Корбутовськом кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.