В Житомире простились с погибшей в ДТП актрисой Поплавской (фоторепортаж)

Захоронение проведут на Корбутовском кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.

В Житомире простились с актрисой Мариной Поплавской, которая позавчера погибла в ДТП под Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, публичное прощание с Поплавской прошло в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги.

Отпели погибшую в Кафедральном соборе Святой Софии.

Проститься с землячкой пришли сотни жителей города - представители власти, общественности, семья, коллектив школы, где она работала.

Гроб с покойной установили на втором этаже областного муздрамтеатра, а рядом на экране транслировались ролики, где Поплавская исполняет главные роли.

«Смерть Марины Поплавской - весомая потеря для житомирян, поскольку она была, можно так сказать, «юмористической визитной карточкой Житомира». Благодаря Поплавской Житомир был не провинцией, а примером хорошего интеллигентного юмора. Пожалуй, Поплавская была известной житомирянкой. Она была настоящей хранительницей нашего города. Ее отец Франц Поплавский руководил известным художественным коллективом «Полесские соколы», вся ее семья пела. Марина была очень ответственным человеком и я думаю, что именно ее ответственность и побудила ее сесть рядом с водителем автобуса и тем самым она берегла водителя, чтобы он не заснул, и берегла свой коллектив», - рассказал УНИАН друг Поплавской, житомирский журналист Виктор Мельничук.

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Захоронение проведут на Корбутовском кладбище на Центральной аллее, где похоронены выдающиеся житомиряне.

Напомним, вчера прощание с Поплавской прошло в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 20 октября на Киевщине в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса юмористического проекта «Дизель шоу» Поплавская.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. Поплавская, которая сидела возле водителя, погибла. Другие актеры и водитель получили травмы различной степени тяжести. Участники шоу Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы без угроз для жизни. Остальные актеры были доставлены в Киев, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

Справка УНИАН. Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литературы. Играла в команде КВН «Девчонки из Житомира» и работала на телевидении.