В Одесской области у местного жителя обнаружили арсенал оружия и плантацию конопли (фото)

По данному факту начато три уголовных производства.

В г. Болград Одесской области у местного жителя правоохранители изъяли арсенал оружия и наркотики.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне во время обыска в частном домовладении 52-летнего мужчины правоохранители обнаружили и изъяли 36 кустов и 5 пакетиков с семенами конопли.

Кроме того, обнаружены 79 патронов различного калибра, три пистолета - Starter automatic pistol, пистолет Макарова с магазином к нему и Magnum carizma, а также ружье и боевая граната РГД-5.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту начато три уголовных производства - по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 310 (посев и выращивание снотворного мака или конопли) и по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают, с какой целью владелец дома хранил оружие и боеприпасы.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге полицейские разоблачили подпольный оружейный цех, изъято более 1,5 тонны боеприпасов.