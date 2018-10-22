В Кривом Роге раскрыли подпольный оружейный цех, изъято более 1,5 тонны боеприпасов (фото)

За девять месяцев 2018 года полиция изъяла сотни единиц огнестрельного оружия.

В Кривом роге Днепропетровской области местный житель организовал незаконное производство боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель Главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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«В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонны боеприпасов», – написал он.

Как отметил Аброськин, за девять месяцев 2018 года нацполиция изъяла 55 гранатометов, 71 автомат, 132 винтовки, 695 пистолетов, 212 единиц самодельного огнестрельного оружия и 188 единиц иного огнестрельного оружия.

«Только за последние несколько дней сотрудниками криминальной полиции изъяты из хранилища в Бахмуте Донецкой области десятки гранатометов, гранаты», – указал заместитель главы НПУ.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в одном из сел Пологовского района правоохранители разоблачили наркоплантацию и изъяли оружие и боеприпасы.