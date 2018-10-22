В Николаеве неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу

Насильник напал на ребенка в лифте многоэтажки.

На улице Лазурной, 22 в Николаеве неизвестный средь бела дня изнасиловал 12-летнюю девочку.

Об этом сообщают «Новости N», ссылаясь на местных жителей.

Читайте такжеВ Киеве предполагаемый педофил "охотился" за детьми с молотком и веревками (фото)

Установлено, что насильник напал на девочку в подъезде. Согласно ее описанию, это был мужчина невысокого роста, в черной куртке и с бородой.

В данный момент потерпевшая находится в Заводском отделе полиции, с ней проводятся следственные действия.

На поиск преступника сориентированы все экипажи патрульной полиции.

Как сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области, информация о преступлении поступила правоохранителям около 15:00. Насильник напал на ребенка в лифте.

Полиция опубликовала фоторобот разыскиваемого. Приметы насильника - рост - 165-170 см, на вид около 20 лет, волосы темно-коричневого цвета уложены назад, глаза темные узкие.

По данному факту открытоуголовное производство по признакам ч. 3 ст. 153 УК Украины «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом», что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В июне сообщалось, что в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.