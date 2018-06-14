Подробности изнасилования 12-летней школьницы в Николаеве: девочка пила спиртное, злоумышленников было трое (фото)

Все трое злоумышленников задержаны. Потерпевшая получает необходимую медицинскую помощь.

В полночь 14 июня в центре Николаева во дворе дома девочка просила о помощи и заявила о совершении в отношении нее насильственных действий.

Заявитель рассказал полиции, что ночью, возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел, как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде. В это время двое неизвестных убегали, передает пресс-служба полиции области.

Просмотрев записи с камер наблюдения и получив подробное описание внешности, в течение часа полицейские установили местонахождение и задержали неподалеку от места преступления юношей, которые продолжали распивать алкогольные напитки.

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На их одежде были пятна крови, поэтому сомнений у патрульных относительно их причастности к совершению изнасилования не было.

Всех троих николаевцев, двух 18-ти лет, одного - 21-го, полицейские доставили в центральный отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи.

"Со слов задержанных и 12-летней потерпевшей, предварительно установлено, что они познакомились в парке в центре города, вместе распивали спиртные напитки, а затем, закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор многоэтажек. Там, предварительно, двое злоумышленников воспользовались беспомощным состоянием пострадавшей, и совершили в отношении нее насильственные действия, намерениям третьего помешали прохожие", - рассказали в полиции.

Следователями расследуются обстоятельства уголовного производства, начатого по ч.4 ст.152 УК Украины "Изнасилование", что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь со среды на четверг, 14 июня, в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку.