В Киеве задержали бразильца с партией кокаина (фото)

Задержанный вез наркотики в чемодане с двойным дном.

Правоохранители задержали гражданина Бразилии, который прилетел в Киев с целью сбыта 4 кг кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 вместе с 3 Управлением ГУ БКОП СБУ Украины и Нацполицией задержан с поличным гражданин Бразилии, прилетевший в г. Киев с целью сбыта 4 кг кокаина. Бразилец 22.10.2018 пришел в аэропорт «Киев» (Жуляны)» для получения своего багажа. При осмотре указанного чемодана выявлено наличие двойного дна. в дальнейшем, в ходе осмотра указанного дна обнаружены и изъяты 2 скрепленных между собой пакета из профольгированного материала, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 кг", - говорится в сообщении.

Проведенный с помощью экспресс-теста анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества - кокаина.

"В настоящее время готовится сообщение о подозрении гражданину Бразилии по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств)", - сообщили в прокуратуре.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Накануне сообщалось, что правоохранители Венесуэлы арестовали судно под флагом Панамы, на борту которого найдено 147 килограммов кокаина. Задержаны 20 человек, среди которых есть гражданин Украины.