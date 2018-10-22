цей матеріал доступний українською

В Киеве задержали бразильца с партией кокаина (фото)

15:19, 22 октября 2018
Происшествия
6174 0
Правоохранители задержали в "Жулянах" бразильца с кокаином / фото Facebook Служба безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 вместе с 3 Управлением ГУ БКОП СБУ Украины и Нацполицией задержан с поличным гражданин Бразилии, прилетевший в г. Киев с целью сбыта 4 кг кокаина. Бразилец 22.10.2018 пришел в аэропорт «Киев» (Жуляны)» для получения своего багажа. При осмотре указанного чемодана выявлено наличие двойного дна. в дальнейшем, в ходе осмотра указанного дна обнаружены и изъяты 2 скрепленных между собой пакета из профольгированного материала, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 4,1 кг", - говорится в сообщении.

Проведенный с помощью экспресс-теста анализ дал положительный результат на наличие в порошкообразном веществе наркотического вещества - кокаина.

"В настоящее время готовится сообщение о подозрении гражданину Бразилии по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств)", - сообщили в прокуратуре.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Накануне сообщалось, что правоохранители Венесуэлы арестовали судно под флагом Панамы, на борту которого найдено 147 килограммов кокаина. Задержаны 20 человек, среди которых есть гражданин Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наркотики#Київ