В Венесуэле задержали судно с почти 150 килограммами кокаина, среди членов экипажа – украинец

Судно Jose Progress направлялось в бельгийский порт Гент.

Правоохранители Венесуэлы арестовали судно под флагом Панамы, на борту которого найдено 147 килограммов кокаина. Задержаны 20 человек, среди которых есть гражданин Украины.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на El Cooperante. Сообщается, что судно Jose Progress направлялось в бельгийский порт Гент. Антинаркотическая служба национальной Боливарианской гвардии задержала его в бухте Хосе Антонио Асоатеги.

В прокуратуре Венесуэлы сообщили, что во время осмотра корабля дайверы нашли и подняли на поверхность несколько мешков. В этих мешках находилось 124 упаковки кокаина, которые имели общий вес в 147 килограммов.

На судне находились семнадцать иностранцев и 3 три гражданина Венесуэлы. Среди иностранцев было 13 филиппинцев, три гражданина РФ и один украинец. Все они обвиняются в "незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ".

Ранее сообщалось, что в коробках бананов, которые пожертвовали в техасскую тюрьму, обнаружили скрытый кокаин стоимостью около 18 миллионов долларов.