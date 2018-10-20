Годовщина кровавого ДТП в Харькове: мать обвиняемого Дронова попросила прощения у семей погибших (видео)

Прошел год после резонансного ДТП в Харькове.

Мать второго обвиняемого в кровавом ДТП в Харькове дала эксклюзивное интервью и попросила прощения у семей шестерых погибших, но сам Геннадий Дронов своей вины не признает, говорится в сюжете ТСН.

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Она не видела сына уже год. "С 18 октября я его не видела. До этого он был, заплатил за коммунальные мне и сказал, что через неделю заедет", - говорит мать водителя, который после нашумевшей аварии оказался на скамье подсудимых вместе с Еленой Зайцевой.

Лидия Дронова ждет сына и все надеется на его возвращение.