В Одессе задержали кавказского "вора в законе" по прозвищу "Жоржикич"

По данным СБУ, "вор в законе" незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

В Одессе сотрудники Службы безопасности задержали и выдворили из Украины кавказского «вора в законе».

Как сообщили УНИАН в Управлении СБУ в Одесской области, накануне сотрудники спецслужбы задержали в Одессе «вора в законе», причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по кличке «Жоржикич» незаконно приехал в Украину для координации деятельности преступных группировок.

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«Вор в законе» должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства», - отметили в управлении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

Кроме того, органами Государственной миграционной службы он привлечен к административной ответственности за незаконное пребывание на территории Украины.

Ранее в Киеве СБУ поймала "вора в законе" по прозвищу "Папуна".