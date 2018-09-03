В Киеве СБУ поймала "вора в законе" по прозвищу "Папуна" (фото)

Сотрудники СБУ задержали преступника в Оболонском районе столицы и принудительно выдворили за пределы Украины.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержали в Киеве вора в законе, причастного к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-службы СБУ на странице в Facebook.

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"Правоохранители установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по прозвищу "Папуна", несмотря на запрет въезда, незаконно вернулся в Украину. По информации спецслужбы, злоумышленник прибыл на территорию Украины для координации деятельности преступных группировок. Вор в законе должен был взять под контроль перераспределение денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж и вымогательства", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Оболонском районе столицы и принудительно выдворили за пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине задержали ранее выдворенного из Украины "вора в законе" Дато Агджабединского.