"Глава" оккупированного Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка

Аксенов считает, что подозреваемый в массовом убийстве в колледже Керчи не мог подготовить его в одиночку.

Подозреваемый, устроивший стрельбу и взрыв в колледже в Керчи, не мог подготовить нападение в одиночку.

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Такое мнение выразил журналистам оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

"То, что он на месте один действовал, - это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку <...> осуществить не мог", - сказал он на месте происшествия.

17 октября стало известно, что теракт устроил студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, массовое убийство устроил Владислав Росляков.