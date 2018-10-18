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"Глава" оккупированного Крыма заявил о сообщниках керченского стрелка

11:17, 18 октября 2018
Происшествия
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Подозреваемый в массовом убийстве Росляков наложил на себя руки / Telegram-канал 112

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Такое мнение выразил журналистам оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, передает ТАСС.

"То, что он на месте один действовал, - это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку <...> осуществить не мог", - сказал он на месте происшествия.

17 октября стало известно, что теракт устроил студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, массовое убийство устроил Владислав Росляков.

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Новость в сюжете: Массовое убийство в Керчи
Теги: #Крым#убийство#Керчь#Владислав Росляков