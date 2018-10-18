Названы возможные мотивы студента, устроившего массовый расстрел в Керчи

Устроивший массовое убийство в Керчи Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием.

Конфликт с преподавателями, по предварительной версии, мог послужить мотивом преступления в Керчи, где студент устроил взрыв и стрельбу в колледже.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник. "По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов - у него были конфликты с преподавателями", - заявил собеседник агентства.

Кроме того, он рассказал, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии обнаружено большое количество боеприпасов.

"На месте обнаружено около 10 пачек ружейных патронов, а также около 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова. Владислав Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, около полудня 17 октября в Керченском политехническом колледже произошел взрыв, а за ним последовала стрельба.

Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство». В Крыму объявили трехдневный траур.