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Стало известно имя американского пилота, погибшего при крушении Су-27

10:12, 18 октября 2018
Происшествия
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Военно-воздушные силы США идентифицировали личность летчика / фото УНИАН

Об этом сообщает AirForceTimes. Сэт Неринг служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии. В Украине он работал в совместном командном центре учений «Чистое небо-2018».

Он летал на F-16 в течение 15 лет, затем перешел на F-15 Eagle. 

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Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов.

Один из погибших – заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.

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Теги: #самолет#крушение#авария#СУ-27