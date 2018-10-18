Стало известно имя американского пилота, погибшего при крушении Су-27

Сэт Неринг служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

При крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины 16 октября погиб подполковник ВВС Сэт Неринг с позывным "Джетро".

Об этом сообщает AirForceTimes. Сэт Неринг служил в 194-й боевой эскадрилье Калифорнийской воздушной национальной гвардии. В Украине он работал в совместном командном центре учений «Чистое небо-2018».

Он летал на F-16 в течение 15 лет, затем перешел на F-15 Eagle.

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Как сообщалось, 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов.

Один из погибших – заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.