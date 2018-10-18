США могут присоединиться к расследование катастрофы истребителя Су-27

Поскольку один из погибших пилотов самолета - военнослужащий Национальной гвардии США, то американская сторона заинтересована принимать участие в расследовании.

К группе экспертов, которые будут устанавливать обстоятельства катастрофы истребителя Су-27УБ в Винницкой области, могут присоединиться представители американской стороны.

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Об этом в эфире "Громадського" сообщил представитель военной прокуратуры Центрального региона Андрей Киселев.

Поскольку один из погибших пилотов самолета - военнослужащий Национальной гвардии США, то американская сторона заинтересована принимать участие в расследовании.

"Конечно, есть информация о том, что существует заинтересованность американской стороны принять участие в расследовании", - рассказал Киселев.

Он отметил, что, согласно украинскому законодательству, привлекать к ведению следствия их нельзя."Поэтому не исключено, что группа экспертов, которая создана Министерством обороны, которая будет работать ежедневно с завтрашнего дня и будет проводить заседание в городе Староконстантинов (в Хмельницкой области), возможно, в эту группу будут привлечены иностранные эксперты", - сказал представитель прокуратуры.

Как сообщалось, около 17 часов 16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27.

Позже стало известно, что на месте падения военного самолета спасатели нашли тела двух пилотов. Один из погибших – заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, второй – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.