Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы - СМИ
14:53, 17 октября 2018Происшествия
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По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет.
Мощность была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте / kerch.fm
Мощность бомбы, взорвавшейся в техникуме Керчи, была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте.
Об этом в среду, 17 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет. Его мощность была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами», — сказал он.
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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.
Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.
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