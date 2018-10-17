Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы - СМИ

По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет.

Мощность бомбы, взорвавшейся в техникуме Керчи, была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте.

Об этом в среду, 17 октября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, взрывное устройство могло быть закамуфлировано под какой-либо другой предмет. Его мощность была не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте, оно было начинено поражающими элементами», — сказал он.

Читайте такжеВозросло число жертв теракта в Керчи

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.