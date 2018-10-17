В Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами – СК РФ

По указанию председателя Следственного комитета уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства.

В политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Об этом УНИАН заявили в Следственном комитете РФ.

«По предварительным данным, сегодня в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Данные о пострадавших уточняются, большая часть из них – подростки», - говорится в сообщении.

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В настоящее время на месте работают специалисты-взрывотехники, после завершения работы которых следователи приступят к осмотру места происшествия непосредственно в эпицентре взрыва.

По указанию председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства. Кроме того, Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов и следователей СК России, имеющих опыт расследования такого рода преступлений.

«Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства случившегося» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в политехническом колледже в оккупированной РФ Керчи произошел подрыв взрывного устройства, в следствии чего погибли 10 человек, еще около 50 ранены. В СК РФ рассматривается версия теракта.