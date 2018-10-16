На арсенале возле Ични до сих пор раздаются одиночные взрывы

Максимальное количество взрывов зафиксировано в период с 14:00 до 15:00.

В Черниговской области на военном арсенале вблизи Ични раздаются одиночные взрывы, к тушению очагов тления привлечены наземные силы.

Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА, ссылаясь на информацию, опубликованную сегодня во время заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Согласно информации, в период с 15:00 до 16:00 зафиксирован один взрыв. Максимальное количество взрывов зафиксировано в период с 14:00 до 15:00 - три взрыва.

В течение 16 октября авиация ГСЧС находилась в готовности к тушению, но по состоянию на 17 час. 30 мин. сбросы воды не осуществлялись.

Для целей пожаротушения объектов на технической территории арсенала привлечен пожарный поезд, к которому дополнительно присоединена цистерна с водой объемом 60 куб. м (за сутки слито 180 т воды, с начала привлечения - 540 т). Поезд осуществляет дежурство на станции Прилуки.

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Пожарно-спасательными подразделениями организована бесперебойная заправка водой пожарных танков, по состоянию на 17 час. 30 мин. 16 октября совершено 26 заправок (234 т воды). Всего с начала работ проведены 153 заправки (1377 т воды).

Кроме того, осуществлялось наполнение пожарного водоема (объемом 200 м куб.) с помощью пожарной насосной станции.

Организовано дежурство 8 пожарно-спасательных расчетов для обеспечения оперативного реагирования на пожары в поселке Дружба и на административной территории арсенала. В течение 16 октября пожарно-спасательные подразделения 3 раза привлекались к тушению пожаров настила в лесу и сухой травы отдельными очагами на общей площади 0,55 га вблизи пгт Дружба.

На месте происшествия выполняют задачи по очистке территории от взрывоопасных предметов пиротехнические подразделения ГСЧС Украины. С начала проведения работ обеспечено реагирование на 259 заявок от населения, изъято 2289 взрывоопасных предметов (за сутки отработано 6 заявок и изъято 254 взрывоопасных предмета, подавляющее большинство работ проводилось в 10-километровой зоне).

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено более 700 человек и 150 единиц техники.

Без газоснабжения остаются 552 абоненты в г. Ичня. К работам по подключению газоснабжения были привлечены 104 человека и 13 единиц техники структурных подразделений ПАО «Черниговгаз».

Другие объекты жизнеобеспечения Ичнянского района (электроснабжение, стационарная телефонная связь, водоснабжение и водоотвод) работают в штатном режиме. В эвакуационных пунктах остаются 83 человек, в том числе 11 детей.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. С прилегающих территорий были эвакуированы более 12,5 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. В настоящее время проводится операция по разминированию территории в радиусе 10 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ични выделило 100 млн грн.

По факту взрывов на арсенале открыты два уголовных производства - по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) и по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.