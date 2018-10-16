Взрывы на складе боеприпасов возле Ични: допрошены сотни военных, за арсеналом велось наблюдение

Охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение.

По факту взрывов на складах боеприпасов возле Ични Черниговской области прокуратура открыла еще одно уголовное производство - по ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Могу сообщить: кроме статьи о служебной халатности, зарегистрирована также статья о совершении диверсии - это 113 статья Уголовного кодекса. Могу предварительно уже озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данным момент допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились на службе перед этими взрывами, так и во время взрывов, и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов, допрошены с применением полиграфа", - заявил он.

По словам Матиоса, правоохранители установили, что на момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал, который невозможно идентифицировать.

"Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без ІМЕІ-кода, то есть невозможно идентифицировать - единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства до взрыва", - сказал он.

Также Матиос сообщил, что взрывы на хранилище №133, где, вероятно, произошел первый взрыв на территории, имеют аналогичный характер с теми, что произошли на арсеналах в Калиновке (Винницкая обл.) и Балаклее (Харьковская обл.).

"Осмотр места происшествия на складе, где вероятнее всего произошел первый взрыв - это 133 хранилище, - свидетельствует об аналогичном характере взрывов и источники взрывов, как это было и в Калиновке, и в Балаклее. Он нехарактерный для начального взрыва снаряда или выстрела реактивной системы огня снарядов", - сказал он.

Вместе с тем, главный военный прокурор отметил, что охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение, но не приняла никаких мер для установления местонахождения этих людей.

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"У нас есть существенные вопросы к охране складов, поскольку сейчас следствием точно установлено, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока что неустановленных обстоятельствах, соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или установления места нахождения или исчезновение этих людей не было принято", - заявил он.

При этом Матиос сообщил, что состав у Ични был одним из наиболее защищенных с применением комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому "беспилотные летательные аппараты там не могли летать".

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар. С близлежащих территорий было эвакуировано более 12,5 тысяч человек, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения было отключено м. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ичне выделил 100 млн грн. В Ичне и ближайших населенных пунктах проводится операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала.

Сначала военная прокуратура Центрального региона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины "Небрежное отношение военного служебного лица к службе, если оно повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения". СБУ отрабатывала версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

Справка. Площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га – техническая территория, на которой расположено 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.