На Сумщине военных поздравили видео с кадрами боевиков: инцидент расследует СБУ

СБУ и прокуратура выяснят, была ли это провокация, или ошибка организаторов.

В Конотопе Сумской области военных ко Дню защитника Украины поздравили видеорядом с символикой самоназванной «ДНР». Этот инцидент начали расследовать прокуратура и Служба безопасности.

В местном дворце культуры организовали концерт по случаю Дня защитника. Во время одного из танцевальных номеров на фоне показали клип на песню российской певицы Полины Гагариной «Кукушка». Это видео сняли в оккупированном Донецке, а на кадрах — символика боевиков и главари «ДНР», пишет Громадське.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

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СБУ и прокуратура выяснят, была ли это провокация, или ошибка организаторов.

«Событие возмутило местную общественность и руководство Конотопского городского совета, которое пообещало всячески содействовать правоохранителям в расследовании данного уголовного производства», — добавили в полиции.

Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитника и православный праздник Покрова.