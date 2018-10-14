День защитника Украины: история праздника

День защитника Украины можно назвать одним из самых важных праздников для нашей страны в году. Этот праздник учредили на фоне всеобщей декоммунизации и вооруженного конфликта с Россией в Украине.

В Украине четвертый год отмечают День защитника. Праздник является государственным, а с 2015 года еще и выходным днем.

В 2018 году День защитника Украины приходится на воскресение, 14 октября, и выходной день переносится на понедельник, 15 октября.

О желании перенести празднование Дня защитника отечества с 23 февраля на 14 октября президент Украины Петр Порошенко заявил во время своей речи на День Независимости Украины в 2014 году.

Читайте такжеСегодня отмечается День защитника Украины (видео)

Украинский институт национальной памяти поддержал инициативу президента отмечать День защитника Украины на Покрову, обосновывая это традицией почитать украинское войско именно в этот день.

14 октября так же традиционно считается днем основания Украинской повстанческой армии (УПА) — военно-политического подразделения Организации украинских националистов (ОУН).

День защитника Украины можно назвать одним из самых важных праздников для нашей страны в году. Этот праздник учредили на фоне всеобщей декоммунизации и вооруженного конфликта с Россией в Украине.

Читайте такжеПокров Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления на праздник

Впервые это торжество получило лозунг "Сила непокоренных". В 2015 году президент Украины заявил, что люди, которые защищают границы и суверенитет Украины демонстрируют силу непокоренных. По его мнению, это праздник должен стать таким же важным, как и Новый год, Рождество, или Пасха.

В 2015-м году Петр Порошенко сказал следующее: "14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно к нам привнесенный праздник русской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября".

Дата Дня защитника Украины выбрана не случайно. Также 14 октября отмечают День украинского казачества, а казаки были славными воинами и защитниками родной земли.