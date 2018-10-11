В Кривом Роге мужчина избил 8-месячного ребенка

Младенца госпитализировали в больницу с переломом переносицы и закрытой черепно-мозговой травмой.

В Терновском районе Кривого Рога в полицию поступило сообщение об избиение восьмимесячного ребенка.

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Как сообщает «Первый городской», хозяйка дома, в котором случилась трагедия, патрульным полицейским рассказала, что ее сожитель со всей силы бросил малыша на письменный стол. Ребенок ударился головой. Младенца госпитализировали в больницу с переломом переносицы и закрытой черепно-мозговой травмой.

46-летний мужчина на вопросы правоохранителей ничего ответить не смог. Вел себя очень агрессивно и путался в показаниях. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

Ранее в Желтых Водах отчим избил четырехлетнюю девочку. Ее госпитализировали в больницу в состоянии комы. У ребенка отказали внутренние органы, девочка умерла.