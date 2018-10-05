В Одесской области школьники жестоко избили сверстника

Мальчика госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

В Одесской области школьники жестоко избили другого ученика школы. В результате полученных травм мальчика госпитализировали в больницу.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одессы, родственники пострадавшего обратились в полицию в начале недели. Отмечается, что после осмотра ребенка медиками, парня госпитализировали в хирургическое отделение больницы, где сейчас проходит лечение.

"Со слов пострадавшего, травмы ему нанесли ученики школы, где он учится. В настоящее время полицейскими установлены все участники происшествия, следователем назначен ряд экспертиз, причины и обстоятельства конфликта будут выяснены в ходе досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе в Одессе группа девушек-подростков жестоко избила сверстницу и сняли все на видео.