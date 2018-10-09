В Харькове вынесли приговор родителям, замучившим до смерти трехлетнего сына (видео)

Прокуратура доказала в суде вину родителей, которые до смерти замучили трехлетнего сына.

Отцу умершего мальчика назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы (максимально возможное согласно санкции статей), а мать приговорили к 8 годам заключения.

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Такой приговор вынес Жовтневый районный суд Харкова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что ранее судимый за кражу отец, систематически избивал ребенка. Это происходило в присутствии матери, однако она не пыталась остановить издевательство.

После очередного избиения в августе 2017 у мальчика была сломана нога. За несколько дней отец сломал сыну еще и ребра, после чего ребенок перестал ходить.

Но, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать его. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел. Затем малыш впал в кому.

Скорую вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. 26 сентября 2017 года ребенка в состоянии крайне тяжелого физического истощения и с многочисленными телесными повреждениями доставили в больницу.

Утром, не приходя в сознание, мальчик умер. Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода, постоянного физического и психологического насилия, которое носило характер особого мучения и продолжалось более года.

До судебного приговора отец погибшего малыша находился под стражей. Мать, которая на тот момент была беременной, а потом родила ребенка - под домашним арестом. По требованию прокуратуры сразу после вынесения приговора суд изменил женщине меру пресечения. Ее взяли под стражу прямо в зале суда.

31-летний мужчина подозревался в истязании сына, умышленном нанесении телесных повреждений и умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. 27-летняя женщина - в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, и нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Сейчас также начался судебный процесс дела в отношении директора центра соцслужб, подозреваемой в халатности, которая привела к гибели ребенка (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса).

По данным следствия, проверку по заявлению дяди погибшего она организовала только «на бумаге». Фактически же квартиры проблемной семьи соответствующие специалисты не посещали. При этом документы по проверке составили формально - по словам матери малыша, которая информацию о насилии в семье отрицала.

На данный момент по требованию прокуратуры ее отстранили от должности.