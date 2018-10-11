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Выпустили 10 пуль: появились подробности стрельбы в центре Харькова

13:30, 11 октября 2018
Происшествия
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Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата / фото Олег Бех

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.

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Мужчину, который получил пулевое ранение на улице Клочковской, прооперировали. 

Во время осмотра места происшествия полицейские насчитали 10 пулевых отверстий в трех автомобилях. Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата.

"К счастью, больше никто из граждан не пострадал", – отметил Бех.

Как сообщал УНИАН, полиция квалифицировала стрельбу возле спортивного клуба в Харькове, в результате которой ранения получил местный бизнесмен, как покушение на умышленное убийство.

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Теги: #стрельба#Харьков