Выпустили 10 пуль: появились подробности стрельбы в центре Харькова
13:30, 11 октября 2018Происшествия
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Во время осмотра места происшествия полицейские насчитали 10 пулевых отверстий в трех автомобилях.
Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата / фото Олег Бех
Полиция раскрыла новые подробности перестрелки на улице Клочковской в Харькове. В сторону бизнесмена выпустили 10 пуль.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех в Facebook.
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Мужчину, который получил пулевое ранение на улице Клочковской, прооперировали.
Во время осмотра места происшествия полицейские насчитали 10 пулевых отверстий в трех автомобилях. Предварительно установлено, что злоумышленник стрелял из автомата.
"К счастью, больше никто из граждан не пострадал", – отметил Бех.
Как сообщал УНИАН, полиция квалифицировала стрельбу возле спортивного клуба в Харькове, в результате которой ранения получил местный бизнесмен, как покушение на умышленное убийство.
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