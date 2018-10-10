Жуткое ДТП в Харькове: какие экспертизы требуют провести по делу Зайцевой-Дронова

Защита обоих участников аварии в Харькове подала ходатайства о новых экспертизах.

Защита обоих участников кровавого ДТП на Сумской в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова - подала ходатайства о дополнительных экспертизах.

Так, в частности, Сергей Перепелица, представляющий интересы водителя Volkswagen Touareg Дронова, потребовал привлечь к разбирательству специалистов из Одессы. По мнению адвоката, необходима комплексная экспертиза, которая определит границы перекрестка, среднюю скорость Lexus, а также расстояние, преодоленное автомобилями, и момент нарушения ими правил, передает NewsRoom.

Читайте такжеКровавая авария в Харькове: Дронов в суде рассказал свою версию событий (фото)

Защита Зайцевой, в свою очередь, просит специалистов из Киева проанализировать ситуацию перед аварией. По мнению Евгения Мельниченко, в экспертизе не было учтено торможение Lexus. Адвокат также считает, что эксперты должны дать ответы на следующие вопросы: могла ли водитель Lexus остановиться, когда загорелся желтый, и были ли у нее шансы безопасно пересечь перекресток, если бы Дронов не нарушил ПДД. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Кроме того, представитель подсудимой Юлия Козырь предлагает приобщить к делу медицинскую документацию о хронических заболеваниях Елены Зайцевой, а также свидетельства о перечислении ее матерью 600 тысяч гривен семьям погибших и пострадавших. По мнению юриста, суд должен учесть данные о том, что "Дронов любит динамичную езду".

Как сообщал УНИАН, в Харькове суд решил пересмотреть результаты комплексной экспертизы по делу о смертельном ДТП, которое произошло на ул. Сумской 18 октября прошлого года.