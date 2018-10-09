На территории арсенала под Ичней локализовали 35% пожара

В то же время, взрывы раздаются каждые пять минут.

По состоянию на вечер вторника, 9 октября, локализовано 35% пожара на территории 6-го арсенала Министерства обороны Украины вблизи города Ичня Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства на странице в Facebook.

"По оперативной информации, локализовано 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет один взрыв в 4-5 минут", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к локализации и ликвидации пожара привлечены 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений ВСУ (пожарные танки ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки). Солдат-срочников эвакуировали с места ЧП.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

По фактам взрывов на складах боеприпасов военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.